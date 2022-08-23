Важно не просто освободить город от оккупантов, но и удержать его.

Жители оккупированного Херсона ждут освобождения Вооруженными силами Украины, однако очень боятся повторного захвата города россиянами.

Об этом рассказал один из херсонцев в эфире Радио НВ.

"Люди очень боятся. Они очень хотят, чтобы ВСУ освободили Херсон и смогли его удержать. Люди боятся, что если Херсон освободят без должной подготовки и не смогут удержать город, то если россияне во второй раз зайдут, начнется резня. Этого люди очень боятся", - говорит мужчина.

Он также рассказал,что херсонцы переживают о начале нового учебного года и возможности обучения своих детей.

Ранее военный эксперт Алексей Мельник предположил, что украинская армия будет освобождать Херсон не теми методами, которыми российская его захватывала. "Речь идет о способности отрезания целой группировки, которая сейчас находится на правом берегу Днепра, от поставок, и их разгроме, или каким-то образом дать им возможность покинуть эту территорию ограниченными путями", - пояснил Мельник.

Ранее в ВСУ рассказали об особенностях украинского контрнаступления на Херсонщине.