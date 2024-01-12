Глава государства сказал, что не видел конечного варианта закона.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отзыв Кабинетом Министров Украины из Верховной Рады законопроекта о мобилизации с целью доработки.

В частности, у президента Украины на совместной пресс-конференции с премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунаком в Киеве.спросили о будущем отозванного Кабинетом министров законопроекта о мобилизации.

"Я знаю, что военные с депутатами работали. Конечный вариант я не видел. Для меня главное - чтобы этот закон был справедлив. Когда я увижу все детали - смогу тогда сказать", - сообщил Зеленский.

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Закон о мобилизации-что известно

В Верховной Раде Украины зарегистрировано пять законопроектов, которые касаются мобилизации. Основной был внесен кабмином 25 декабря, остальные являются альтернативными от народных депутатов.

Ряд норм правительственного законопроекта вызвали дискуссии в обществе, в частности, о возможности вручения электронных повесток, изъятия у предпринимателей автомобилей, возможности призыва инвалидов третьей группы.

11 января Кабмин отозвал скандальный законопроект о мобилизации. После доработки его повторно вынесут на рассмотрение правительства. Как отметили в Офисе президента, этот закон будет принят в любом случае.

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