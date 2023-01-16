Из-за противника пострадали дети в возрасте девять и 15 лет, их госпитализировали, поделились в ОП.

В результате ракетного удара российских захватчиков по Запорожью пострадали пять человек.

"Прилет" ракеты возле пятиэтажного дома, об этом сообщили в Офисе президента Украины Владимира Зеленского. "Оккупанты нанесли ракетный удар по областному центру... От обломков стекла пострадали пять человек, среди них два ребенка, девять и 15 лет. Детей госпитализировали", - отметили в ОП.

В самом доме выбиты окна, опорные конструкции не пострадали.

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Кроме того, в Запорожском районе ракета попала на территорию предприятия. На месте возник пожар. Информации о пострадавших нет. На месте работают спасатели.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram написал, что враги попали в жилую застройку в центре Запорожья ракетой С-300, и пятиэтажный дом поврежден взрывной волной.

"Также враг попал ракетой С-300 на территорию одного из предприятий легкой промышленности Кушугумской громады. Возник пожар в ангаре, где хранилась готовая к реализации продукция. К счастью, люди при этом остались невредимыми", - добавил чиновник.

Ситуация в Запорожской области во время войны с РФ

Россияне уже не раз обстреливали Запорожье и другие населенные пункты, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

Как сообщал УНИАН, ночью 16 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью и пригороду. Местные власти написали, что есть разрушения объектов гражданской, жилой и промышленной инфраструктуры, и несколько человек получили легкие ранения.

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