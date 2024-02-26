Несмотря на полученные ранения украинские воины не отступили и вышли из боя победителями, после чего получили необходимую медицинскую помощь.

Четверо украинских защитников из бригады "Спартан" остановили штурмовую колонну российских оккупантов недалеко от Работиного в Запорожье. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По словам министра, украинские бойцы вступили в бой против трех вражеских бронетранспортеров с пехотой на броне. Он рассказал, что первый БТР подорвался на заготовленной мине, а второй - гвардейцы подбили из ручного противотанкового гранатомета (РПГ).

Тем временем третий БТР успел высадить пехоту, в результате чего завязался стрелковый бой. Несмотря на полученные ранения украинские воины не отступили и вышли из боя победителями, после чего получили необходимую медицинскую помощь.

Клименко добавил, что огневая поддержка бригады добила остальных оккупантов.

Война в Украине - ситуация на фронте

Оккупанты пытаются с трех сторон штурмовать Орловку после ухода Вооруженных сил из Ласточкиного Донецкой области. Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий. Он предоставил информацию о попытках РФ продвинуться дальше и обратил внимание на сложный рельеф местности.

На Запорожском направлении противник пытается перемещать личный состав малыми пехотными группами на бронетехнике и на скоростных квадроциклах и несет потери.

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