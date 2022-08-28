Грант убежден: россиянам следует понять, что пора покидать полуостров.

Россияне в оккупированном Крыму - как военные, так и гражданские, рано или поздно поймут, что им следует убираться с полуострова, иначе их ждет смерть.

Такое мнение высказал телеканалу "Эспресо" британский военный эксперт, полковник в отставке Глен Грант.

По его словам, все атаки во вражеском тылу важны вне зависимости от того, кто и как их совершает.

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"Но атаки в Крыму ценны вдвойне из-за своей психологической ценности. Фактически, оказывается давление на других россиян, не только военных, но и на мирное население, которое сейчас знает об атаках в Крыму, и потому они начинают поднимать вопрос о российской стратегии", - поясняет эксперт.

Впрочем, добавляет он, вряд ли атак в Крыму будет достаточно, чтобы Россия "одумалась" и прекратила войну.

"На первых порах такие атаки могли бы усугубить ситуацию, поскольку у людей могло появиться желание поддержать свое правительство с целью предупреждения нападения Украины на россиян, и такой негатив присутствовал бы какое-то время. Но рано или поздно люди (россияне, - ред.) в Крыму, как военные, так и гражданские, поймут, что действительно пора собираться вон, потому что если они этого не сделают, то их просто убьют", - резюмировал Грант.

Напомним, большая часть боевых самолетов морской авиации российского Черноморского флота вышли из строя после взрывов в начале августа на авиабазе "Саки" у Новофедоровке в оккупированном Крыму.

Аналитики ISW считают, что желание РФ усилить защиту оккупированного Крыма отвлечет их силы от линии фронта.

По словам советника ОП Алексея Арестовича, операция по освобождению Крыма началась.