По словам Черноховой, вскоре она и начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики Карел Рехка встретятся с президентом Петром Павелом, которому передадут перечень того, что может быть отправлено в Украину.

В чешских хранилищах есть материалы военного назначения, которые можно было бы отправить в Украину.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова для ČTK рассказала о ресурсах, которые могут помочь ВСУ.

"На наших складах все еще есть вещи, которые точно никогда не будут использованы в нашей армии", - сказала министр.

Видео дня

По ее словам, вскоре она и начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики Карел Рехка встретятся с президентом Петром Павелом, которому передадут перечень того, что может быть отправлено в Украину.

"Мы проинформируем господина президента о тех списках, которые мы имеем, чтобы он имел точный обзор того, что еще мы можем гипотетически отправить в Украину, если Украина в этом заинтересована", – добавила Чернохова.

При этом министр отметила, что ничего из того, что отправляется в Украину, не наносит вреда чешской армии и не угрожает обороноспособности страны.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна почти исчерпала возможности помогать Украине.

Военная помощь Чехии для Украины

Напомним, что Чехия начнет производить оружие для Украины в больших объемах. С этой целью в страну также приедут тысячи украинцев, которые будут работать на чешских предприятиях по производству оружия.

Раньше Чехия передала Украине танки, РСЗО, БМП и ПЗРК.

Экс-президент Чехии Милош Земан одобрил вступление в Вооруженные Силы Украины 103 граждан Чехии.