Противники вряд ли достигнут оперативных успехов под Бахмутом, считает военный эксперт.

Возле города Бахмут Донецкой области бои уже несколько месяцев продолжаются примерно так - украинские воины продвигаются, а после этого российские оккупанты начинают контратаковать, и "потом по новой".

Под Бахмутом "задача противника - сковать наши войска, чтобы их не перебросили на то же Авдеевское направление", публикует сведения военного эксперта Александра Мусиенко "РБК-Украина". "Несмотря на давление, вряд ли россияне достигнут оперативных успехов под Бахмутом...", - поделился прогнозом эксперт.

Стоит отметить, что, по сведениям Генштаба Вооруженных сил Украины, наши бойцы уже длительное время проводят штурмовые действия южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах и наносят РФ потери в технике и живой силе.

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Утром 29 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что на фронте за прошедшие сутки между нашими защитниками и захватчиками произошло 87 боевых столкновений.

По данным Генштаба, в частности, на Бахмутском направлении отражено 16 вражеских атак, а на Авдеевском - 27. Россия на нашей территории уже понесла колоссальные потери. Общие потери врага на 29 ноября 2023 года составляют примерно 327 580 противников.

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