На штабных картах занятый врагом микрорайон Часового Яра называется Новый, поделился эксперт.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и украинским воинам пришлось отойти из микрорайона Канал в городе Часов Яр (Донецкая область), поскольку он был полностью разрушен.

Решение об отходе было принято для того, чтобы уберечь личный состав нашей армии, рассказал аналитик и соучредитель проекта DeepState Руслан Микула в эфире канала "Еспресо". "Враг вчера (2 июля, - Ред.) занял микрорайон Канал. На штабных картах он называется Новый. К сожалению, пришлось отступить, поскольку микрорайон полностью разрушен. Удержание позиций в этом микрорайоне осложняется еще и тем, что через Канал логистика происходит в нескольких точках", - поделился собеседник.

Эксперт добавил, что эти точки переправы постоянно находятся под огнем со стороны противника. Микула сказал, что из-за удержания Канала украинское войско могло бы понести неоправданные очень большие потери. "Поэтому было принято решение отойти, и это решение действительно касается сохранения личного состава", - подчеркнул аналитик.

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В центре внимания Часов Яр - новости, которые стоит знать

Российские оккупанты уже длительное время пытаются захватить Часов Яр. Враги наступали на этот город с нескольких направлений, и им уже удавалось продвигаться на территорию микрорайона Канал.

В конце июня спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что наши воины вытеснили противников с территории этого микрорайона. 3 июля аналитики DeepState утверждали, что противникам удалось полностью занять Канал.

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