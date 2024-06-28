Также военный эксперт отметил, что россияне пытаются продвинуться к Торецку.

ВСУ успешно держат оборону в районе Часового Яра. Недавно стало известно, что защитники вытеснили вражескую армию из микрорайона "Канал". По словам военного эксперта Романа Свитана, удерживать позиции украинским военным удается с помощью некоторых артиллерийских механизмов.

В комментарии для 24 канала полковник ВСУ в запасе отметил, что продвижение оккупантов в микрорайон "Канал" напрямую зависит от поставок боеприпасов для наших бойцов.

"Он удерживается с помощью определенных артиллерийских механизмов - так называемой "огневой завесы", - объяснил эксперт. Видео дня

Свитан подчеркнул, как только захватчики заходят в микрорайон "Канал", сразу заходит партия боеприпасов, поэтому украинские защитники их оттуда выбивают. Такие действия продолжаются уже несколько месяцев.

Однако эксперт сказал, что сейчас есть большая проблема с Торецком, что в Донецкой области, ведь армия РФ продвинулась в районе Шумов и Дружбы. В течение последних суток оккупанты пытались двигаться с юга на Торецк, то есть со стороны Нью-Йорка.

"От Нью-Йорка движение довольно опасное на Торецк", - отметил полковник запаса.

По мнению Свитана, движение на Нью-Йорк и с юга на Торецк свидетельствует о том, что россияне планируют выйти дальше на Константиновку, подрезав украинский гарнизон Часового Яра. Эксперт подчеркнул, что захватчики давно не решались на такой шаг, поскольку Торецк является господствующей высотой. В то же время населенный пункт является хорошим укрепрайоном, поэтому если эвакуировать оттуда гражданских, то армии РФ будет очень сложно его захватить, добавил он.

Часов Яр - последние новости

Как писал УНИАН, российские оккупанты продолжают уничтожать Часов Яр, используя системы "Солнцепек". Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районе канала Северский Донец - Донбасс.

"Оккупанты беспощадно обстреливают Часов Яр тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек" - это страшное оружие, которое бьет реактивными термобарическими снарядами. Смотрите видео уничтожения украинского города ТОСами. Весь мир должен видеть это", - отметили военные.

Также сообщалось, что россияне начали доставлять сухпайки в Часовой Яр с помощью дронов. Однако украинские военные оставили захватчиков без обеда, ведь сбили "дрона-курьера".

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