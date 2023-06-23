В течение лета ситуация в войне может коренным образом измениться, считают в ГУР.

До конца лета на фронте будут вестись активные бои. А ход осенне-зимней кампании во многом будет определяться способностью РФ восстанавливать потери. Об этом заявил замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкоий в интервью РБК-Украина.

Так, на просьбу дать прогноз касательно хода войны в этом году, разведчик заметил, что пока он может уверенно говорить только о ближайших 2-3 месяцах.

"Будут активные боевые действия. Как наступательного, так и оборонительного характера, потому что наша стратегическая цель и цель – это освобождение всех наших территорий. Россияне будут пытаться все же выполнить те задачи, чтобы сказать, закончили ли они свою "специальную военную операцию" или не закончили", – считает Скибицкий.

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По его словам, к середине лета станет понятно, способна ли Россия реализовать свои планы касательно модернизации, перегруппировки и формирования новых соединений.

"Российское командование, например, уже официально заявило о реформировании, восстановлении Ленинградского и Московского военных округов. После этого можно будет и производить оценку возможностей Российской федерации, и прогнозировать возможный характер действий России уже на осенне-зимнюю кампанию", – пояснил представитель ГУР.

Украинское контрнаступление – последние новости

Украинские власти уверяют, что украинское контрнаступление "даже не началось всерьез", поэтому пока слишком рано оценивать его успешность. Как рассказал неназванный источник CNN, "формирующие операции" все еще продолжаются, и о результатах контрнаступления можно будет судить только осенью или зимой.

Между тем западные СМИ пишут, что в случае провала украинского контрнаступления Вашингтон попробует принудить Киев к переговорам с Москвой. Это связано в том числе с предстоящими президентскими выборами в самих США, пишет немецкий таблоид Bild.

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