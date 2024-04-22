Глава ГУР Кирилл Буданов оценил, как изменилась российская армия за два года войны в Украине.
"Надо помнить, что война - это всегда безумное развитие. В любой стране мира война давала всегда развитие технологическое, индустриальное и тому подобное. Несмотря на то, что это огромные затраты и разрушения, но это всегда развитие. Это происходит с ними, это происходит с нами, это тоже надо понимать", - отметил Буданов в интервью BBC.
Глава ГУР рассказал, что оснащение российского пехотинца улучшилось, в то же время качество техники упало.
"Новой техники мало, ее не хватает. Это все отремонтированная, отреставрированная техника со складов длительного хранения вооружений. Там о качестве говорить нет смысла, да и не нужно там то качество", - отметил он.
Что касается качества личного состава, то, по словам Буданова, те, кто участвовали в первой волне полномасштабного вторжения в 2022 году, - это были "настоящие профессионалы, контрактники с нормальным опытом боевым". Но сейчас их уже почти не осталось, Россия воюет мобилизованными, подчеркнул глава ГУР.
Соответственно, моральный дух у российских оккупантов - никакой. После Авдеевки он несколько усилился, но это было временное явление.
"В принципе, мобилизованному нет особого смысла. Они воюют за деньги, потому что их призвали, потому что заставили призваться и тому подобное. То есть "идите вперед". Ну, это еще российская ментальность играет важную роль. "Идите вперед", как говорится, и русский мужик идет. Он там особо не думает, что с ним будет. Но сказать, что он сильно старается, - это тоже неправда", - отметил он.
На вопрос о присутствии российской разведки в Украине Буданов ответил, что "они добывают необходимые данные и пытаются влиять. Это есть, это факт". Он добавил, что в отношении киберразвития, радиоэлектронной разведки - они усилились.
Буданов о войне в Украине
Буданов отметил, что с середины мая в Украине ожидается достаточно тяжелая ситуация, на фронте в том числе, но она не будет катастрофической.
Он также сказал, что завершить войну можно только возвращением Украины на границы 1991 года. Для этого, вероятно, нужен будет большой промежуток времени.