По его мнению, Путин допустил "стратегическую ошибку", развязав войну против Украины.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов с осторожностью относится к прогнозам относительно того, чем закончится война России против Украины.

В интервью The Washington Post он заявил, что "не будет возражать" против возможного распада России на мелкие части.

"В мечтах россиян они оккупировали всю Украину, а в наших мечтах у нас есть парад победы в Москве", - сказал Буданов.

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Глава разведки считает, что эта война будет продолжаться, пока в России будет действовать путинский режим.

"При следующем режиме он может измениться или нет, но окно возможностей появится", - добавил он.

При этом Буданов трезво оценивает Путина и Россию.

"Он стал жертвой собственной пропаганды. Они перегрели свое общество говоря, что они самые могущественные и всемогущие в мире, и он сам начал в это верить. Но оказалось, что их армия не так сильна, как они думали", - пояснил он

По его мнению, Путин допустил "стратегическую ошибку", развязав войну против Украины.

"Но россияне быстро восстанавливаются, и это факт, о котором вам следует помнить. Они доказали это десятки раз. Мы не должны недооценивать эту характеристику", - добавил Буданов.

Война в Украине - ситуация на фронте

В течение суток российские оккупанты атаковали сразу на нескольких направлениях участка фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. В частности, как отмечается, в течение суток зафиксировано 71 боевое столкновение.

Российско-украинская война продолжается и РФ продолжает активно штурмовать позиции Сил обороны в районе Часового Яра, сказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко.

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