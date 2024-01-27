Защитник отметил, что эффективно отработали саперы, артиллеристы, операторы дронов.

Старший лейтенант, начальник службы связей с общественностью 21-й отдельной механизированной бригады Сергей Дибров рассказал, что возле Лимана враг потерял большое количество бронетехники.

По его словам, в течение последних двух месяцев была активизация действий врага на их направлении, но украинские защитники держат оборону в районе Лимана.

"В течение декабря происходили попытки противника атаковать нас большим количеством живой силы при поддержке техники, и это не очень удалось врагу. У врага был приказ - достичь каких-то успехов до 1 января, но успехов он не достиг. Потом несколько недель россияне стягивали новые силы, живую силу, технику. Недавно россияне пошли в новую атаку, как говорится, как в последний раз. На этот раз мы почувствовали на себе удар большого количества бронетехники. Противник привлек десятки единиц танков, боевых машин пехоты, БТР, которые сейчас догорают перед нашими позициями", - сказал защитник телеканалу "Эспрессо".

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Он отметил, что эффективно отработали саперы, артиллеристы, операторы дронов.

"Броневой кулак врага ощутимо уменьшился. Десятки машин остались на поле боя, поэтому россияне вновь усиливают атаки живой силой и количество артиллерийских, стрелковых обстрелов наших позиций", - добавил Дибров.

Война в Украине - ситуация на фронте

На фронте за минувшие сутки произошло 94 боевых столкновения. Больше всего вражеских атак было отражено на Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке по ситуации на войне. Отмечается, что несмотря на значительные потери, оккупанты не отказываются от планов по полной оккупации Украины.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" россияне в течение суток увеличили количество наступательных и штурмовых действий. Украинские воины стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях, поделился бригадный генерал - командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский.

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