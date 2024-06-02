Бывают случаи, когда люди проходили ВВК для получения бронирования, но получали повестку.

Для получения брони по новым мобилизационным правилам военно-врачебную комиссию нужно проходить всем. Особенно это касается тех, кто оформляет бронь впервые. Об этом в комментарии "РБК-Украина" пояснила адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

"Прохождение ВВК – это обязательная процедура в любом случае. Для подачи на бронь также нужен военно-учетный документ, а его можно получить путем прохождения военно-врачебной комиссии. Без этого документа вы не можете подать лицо на бронирование. То есть, по сути, сейчас логика сводится к тому, чтобы появляться в ТЦК и обновлять свои военно-учетные документы. Так же проходить ВВК необходимо, если есть основания для отсрочки. Например, инвалидность у жены или опека над детьми", – объясняет адвокат.

По ее словам, бывают случаи, когда люди проходили ВВК для получения бронирования, но при этом по правилам человеку, который прошел ВВК, вручали повестку. Хотя человек даже не дошел до процедуры оформления бронирования, этот путь тоже считается законным.

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"В целом обжаловать это невозможно, потому что в теоретическом понимании с учетом действующих ныне законов, в ТЦК пришло лицо военнообязанного возраста, прошло ВВК, и по заключению комиссии является здоровым и годным к службе. Если оснований для отсрочки нет, то такого человека могут мобилизовать. Получается своего рода замкнутый круг. И зависит многое от того, как себя будет вести сотрудник военкомата", – отмечает Анищенко.

Она добавила, что прямых запретов отказываться от прохождения ВВК в Украине нет, но в то же время обязанность его проходить существует. Также решение военно-врачебной комиссии можно обжаловать – как через комиссии высшего порядка, так и через суд.

Бронирование от мобилизации

Ранее УНИАН писал, что новый закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая, расширил список профессий, представителей которых могут забронировать. Бронь – это особая отсрочка от мобилизации, которая предоставляется работникам особо важных для государства предприятий.

В Минобороны также сообщали, что вскоре может заработать электронное бронирование. Постановление Кабинета министров по запуску бронирования от мобилизации через "Дію" будет готово в ближайшее время, а работа над функционалом займет три-четыре недели.

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