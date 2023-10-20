Помочь сменить обстановку на фронте мог бы прорыв ВСУ.

Ситуацию на поле боя в Украине может изменить прорыв, активное контрнаступление украинских войск. Такое мнение высказал полковник армии Великобритании в отставке, военный эксперт Глен Грант.

"Прорыв на линии соприкосновения, где российские силы могли бы просто рассыпаться. Да, оккупанты хотят где-то прорваться в Донецкой области. Мы знаем, что 110-я бригада ВСУ их отталкивает, сдерживает. Они наступают, они погибают, но дальше наступают", – отметил эксперт в эфире телеканала "Эспрессо".

Глен Грант подчеркнул, что Силам обороны Украины будет очень тяжело, если оккупационные войска РФ и в дальнейшем будут продолжать атаки.

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"Мы понимаем, что со стороны Украины также гибнут люди. И уже трудно заменить натренированные кадры. Могут быть и другие атаки на Запорожском и Донецком направлениях. Надеемся, что ВСУ удастся прорваться. Вот что действительно может изменить ситуацию на поле боя", – резюмировал британский полковник в отставке.

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Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный посетил украинских воинов, удерживающих Авдеевку Донецкой области, которую уже которые сутки активно штурмуют оккупанты. Он подчеркнул, что россияне не оставляют попыток окружить город. Украинские защитники продолжают героически отражать вражеские атаки и наносить врагу огромные потери.

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщают, что россияне пытаются атаковать на нескольких направлениях. Всего на фронте произошло более 70 боевых столкновений, отражены десятки атак противника.

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