Основной источник пресной воды на временно оккупированном полуострове фактически уничтожен.

Британская разведки спрогнозировала, как Россия будет противостоять дефициту пресной воды, который сама же спровоцировала уничтожением Каховской ГЭС, питавшей Северо-Крымский канал (СКК). Напомним, что ранее о засухе канала проболтался "глава" администрации Крыма Аксенов.

В Минобороны Британии утверждают, что своим экоцидом в ночь на 6 июня оккупанты, вероятно, серьезно нарушили функционирование канала, служившего главным источником снабжения питьевой воды для полуострова.

"СКК берет воду из Каховского водохранилища для водозабора, находящегося выше дна водохранилища. Вероятно, к 09 июня 2023 года уровень воды в водохранилище упал ниже уровня входа, и вскоре вода перестанет поступать в Крым", - говорит разведка.

Это приведет к дефициту пресной воды на юге Херсонской области и севере Крыма. На фоне этого Россия, вероятно, попытается избежать кризиса бурением новых скважин, а также путем нормирования воды и увеличения поставок бутилированной жидкости с материковой территории РФ, утверждает разведка.

Вместе с тем на подтопленных территориях юга Украины (на территориях, которые временно контролирует РФ включительно) возник санитарный кризис из-за ограниченного доступа к безопасной для употребления воды и риска инфекций, который существует из-за выброса опасных веществ после подрыва Каховского водохранилища.

Украинцев предупредили об опасности употреблять воду на юге

Напомним, что в страшный день подрыва Каховской ГЭС украинцев призвали ограничить употребление воды, которая подтапливает регион после подрыва дамбы. Акцентировалось, что в ней нельзя купаться, пить и т.п. из-за возможной токсичности жидкости, ведь неизвестно, какую именно взрывчатку применили россияне для своего теракта.

Также президент Украины предупреждал, что вода из Каховского водохранилища затопила ряд складов с химикатами, хранилищ с горючим, могильников животных и по меньшей мере два "сибирковых захоронения". Высока вероятность загрязнения воды соответствующими инфекциями и токсинами.

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