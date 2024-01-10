Есть уже несколько случаев схода боеприпасов с российских самолетов.

Британская разведка проанализировала эпизоды, когда Российская Федерация случайно сбрасывала боеприпасы на свои города и оккупированные ею населенные пункты Украины.

В разведывательном обзоре Министерства обороны Британии за 10 января напомнили, что 2 января российская авиация сбросила ракету на село Петропавловка Воронежской области. Впоследствии этот инцидент подтвердило российское Минобороны.

В то же время недавно на оккупированный город Рубежное Луганской области упала российская авиабомба. Оба инцидента произошли во время боевых вылетов авиации РФ.

Видео дня

Похожая ситуация была и в апреле прошлого года. Тогда российский самолет Су-34 сбросил авиабомбу на Белгород.

"Постоянная склонность России к инцидентам с боеприпасами, вероятно, усугубляется недостаточной подготовкой и усталостью экипажей, что приводит к плохому выполнению тактических задач во время миссий", – отмечают британцы.

Как РФ бомбит свою территорию

Как сообщал УНИАН, 20 апреля, в Белгороде прогремел мощный взрыв на перекрестке двух оживленных улиц в центре города. На месте взрыва образовалась огромная воронка диаметром 20 метров.

Утром 2 января боеприпас рухнул в селе Петропавловка Воронежской области. Тогда пострадали четыре человека, получили повреждения более 100 домов, школа, дом культуры, здание администрации, а также пять легковых автомобилей и трактор.

Вас также могут заинтересовать новости: