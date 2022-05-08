Новое обязательство почти вдвое превышает предыдущие обязательства Британии по расходам на Украину.

Великобритания заявила, что предоставит еще 1,3 миллиарда фунтов (1,60 миллиарда долларов) в виде военной поддержки и помощи Украине.

Такое обязательство страна взяла на себя накануне запланированного на воскресенье видеозвонка лидеров Большой семерки с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Reuters.

Новое обязательство почти вдвое превышает предыдущие обязательства Великобритании по расходам на Украину, и правительство заявило, что это самый высокий уровень расходов со времен войн в Ираке и Афганистане, хотя и не сообщило подробностей этого расчета.

Великобритания заявила, что дополнительные расходы на Украину будут поступать из резерва, используемого правительством на случай чрезвычайных ситуаций.

Хотя Великобритания предоставила значительную военную помощь, до сих пор она приняла относительно немногих из более чем 5 миллионов украинцев, бежавших из своей страны. Британское правительство заявило в субботу, что на сегодняшний день оно выдало более 86 000 виз украинцам, из которых около 27 000 достигли Великобритании.

Напомним, российские оккупанты продолжают бомбардировки и обстрелы "Азовстали" в Мариуполе, несмотря на заявления Кремля об "только блокировании" завода.

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