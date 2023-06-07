Аксенов не уточнил, где именно это произошло.

В оккупированном Крыму заявили, что якобы приземлили украинский беспилотный летательный аппарат.

Вечером глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксёнов написал в своем Telegram-канале, что оккупанты с помощью радиоэлектронной борьбы посадили дрон. Он опубликовал фотографию обломка с надписью на правом крыле.

"В восточной части Крыма средствами РЭБ заглушен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - добавил Аксенов.

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Крым в оккупации: последние новости

Напомним, что недавно ряд кабельных телеканалов Крыма взломали, местным жителям показали ролик украинского Министерства обороны о необходимости соблюдать информационную тишину во время контрнаступления ВСУ.

Вчера российские захватчики уничтожили Каховскую гидроэлектростанцию, 80 населенных пунктов оказались под угрозой затопления. В "Укргидроэнерго" заявили, что ее нельзя восстановить.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что без питьевой воды могут остаться жители юга Херсонской и области и Крыма. Аксенов заявил о риске, что Северо-Крымский канал будет мелеть.

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