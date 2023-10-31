Нацгвардейцы с помощью БпЛА уничтожили три танка войск РФ на юге Украины / УНИАН

За прошедшую неделю подразделениями аэроразведки Национальной гвардии Украины на южных направлениях осуществлено 59 огневых поражений противника.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Нацгвардейцы с помощью БПЛА уничтожили три танка войск РФ на южном направлении. Один из уничтоженных - распиаренный Т-90М "Прорыв". Именно он горит на видео", - заявил он.

Всего за прошедшую неделю, по словам министра, бойцами Нацгвардии на южных направлениях осуществлено 59 огневых поражений противника. В частности, по информации Клименко, ими уничтожено:

  • позиции войск РФ;
  • 7 транспортных средств;
  • 1 БМП-2;
  • 1 танк Т-90 М "Прорыв";
  • 2 танка войск РФ предыдущих поколений;
  • 1 наблюдательный пост;
  • 1 блокпост;
  • 4 пунктов управления БпЛА;
  • 2 места пусков FPV-дронов;
  • 1 пушку;
  • 1 станцию РЕБ противника;
  • 1 состав БК;
  • 1 башню радиосвязи;
  • 1 антенну вражеского комплекса РЭБ.

Успехи ВСУ на фронте - что удалось уничтожить в последних боях с РФ

Как сообщал УНИАН, на протяжении минувших суток украинские военные нанесли очередные мощные удары по российским позициям. ВСУ уничтожили вражеские артиллерийские системы, зенитно-ракетный комплекс и другие важные цели россиян.

За сутки украинская авиация нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, и еще один - по зенитно-ракетному комплексу противника. 

Кроме того, за прошедшие сутки противовоздушная оборона уничтожила 12 ударных беспилотников, 2 управляемые авиационные ракеты и 6 разведывательных БпЛА. В то же время, подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, 5 районов скопления россиян, их вооружения и техники, 9 артиллерийских средств и еще 6 других важных целей противника.

РФ продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, осуществляет обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по гражданским объектам Украины. 

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