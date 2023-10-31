На юге Украины дронами уничтожили распиаренный танк РФ, заявил глава МВД.

За прошедшую неделю подразделениями аэроразведки Национальной гвардии Украины на южных направлениях осуществлено 59 огневых поражений противника.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Нацгвардейцы с помощью БПЛА уничтожили три танка войск РФ на южном направлении. Один из уничтоженных - распиаренный Т-90М "Прорыв". Именно он горит на видео", - заявил он.

Всего за прошедшую неделю, по словам министра, бойцами Нацгвардии на южных направлениях осуществлено 59 огневых поражений противника. В частности, по информации Клименко, ими уничтожено:

позиции войск РФ;

7 транспортных средств;

1 БМП-2;

1 танк Т-90 М "Прорыв";

2 танка войск РФ предыдущих поколений;

1 наблюдательный пост;

1 блокпост;

4 пунктов управления БпЛА;

2 места пусков FPV-дронов;

1 пушку;

1 станцию РЕБ противника;

1 состав БК;

1 башню радиосвязи;

1 антенну вражеского комплекса РЭБ.

Успехи ВСУ на фронте - что удалось уничтожить в последних боях с РФ

Как сообщал УНИАН, на протяжении минувших суток украинские военные нанесли очередные мощные удары по российским позициям. ВСУ уничтожили вражеские артиллерийские системы, зенитно-ракетный комплекс и другие важные цели россиян.

За сутки украинская авиация нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, и еще один - по зенитно-ракетному комплексу противника.

Кроме того, за прошедшие сутки противовоздушная оборона уничтожила 12 ударных беспилотников, 2 управляемые авиационные ракеты и 6 разведывательных БпЛА. В то же время, подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, 5 районов скопления россиян, их вооружения и техники, 9 артиллерийских средств и еще 6 других важных целей противника.

РФ продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, осуществляет обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по гражданским объектам Украины.

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