За прошедшую неделю подразделениями аэроразведки Национальной гвардии Украины на южных направлениях осуществлено 59 огневых поражений противника.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
"Нацгвардейцы с помощью БПЛА уничтожили три танка войск РФ на южном направлении. Один из уничтоженных - распиаренный Т-90М "Прорыв". Именно он горит на видео", - заявил он.
Всего за прошедшую неделю, по словам министра, бойцами Нацгвардии на южных направлениях осуществлено 59 огневых поражений противника. В частности, по информации Клименко, ими уничтожено:
- позиции войск РФ;
- 7 транспортных средств;
- 1 БМП-2;
- 1 танк Т-90 М "Прорыв";
- 2 танка войск РФ предыдущих поколений;
- 1 наблюдательный пост;
- 1 блокпост;
- 4 пунктов управления БпЛА;
- 2 места пусков FPV-дронов;
- 1 пушку;
- 1 станцию РЕБ противника;
- 1 состав БК;
- 1 башню радиосвязи;
- 1 антенну вражеского комплекса РЭБ.
Успехи ВСУ на фронте - что удалось уничтожить в последних боях с РФ
Как сообщал УНИАН, на протяжении минувших суток украинские военные нанесли очередные мощные удары по российским позициям. ВСУ уничтожили вражеские артиллерийские системы, зенитно-ракетный комплекс и другие важные цели россиян.
За сутки украинская авиация нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, и еще один - по зенитно-ракетному комплексу противника.
Кроме того, за прошедшие сутки противовоздушная оборона уничтожила 12 ударных беспилотников, 2 управляемые авиационные ракеты и 6 разведывательных БпЛА. В то же время, подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, 5 районов скопления россиян, их вооружения и техники, 9 артиллерийских средств и еще 6 других важных целей противника.
РФ продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, осуществляет обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по гражданским объектам Украины.