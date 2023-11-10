Немецкий журналист лично побывал на фронтах обеих войн и рассказал об отличиях.

Работа военных корреспондентов на фронте в Украине намного опаснее, чем в секторе Газа, но в то же время в Украине у журналистов больше свободы в прифронтовой зоне. Об этом рассказал заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер, который регулярно бывает в горячих точках и несколько раз был на линии фронта в Украине.

На этой неделе Ронцхаймер побывал на передовой в секторе Газа, где израильская армия ведет медленное наступление вглубь территории, удерживаемой боевиками ХАМАС. Это позволило ему на личном опыте сравнить реалии войны в Украине и Газе.

"Это совсем другое, чем сейчас в Украине. Там ты едешь туда со своей командой, затем ждёшь. Возможно, едешь даже на собственной машине до определённого момента, затем переходишь в бронемашину. Или, например, как в Бахмуте, ты должен ехать сам и можешь попасть под обстрел по дороге. Потому, на самом деле, мне казалось, что в Украине гораздо рискованнее", — сказал Ронцхаймер.

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Работа военных корреспондентов в Израиле выглядит несколько иначе, признается немецкий журналист. "[В Израиле] всё невероятно хорошо организовано. Мы должны были заранее подписать документы. Такого вообще не было в Украине", — сказал журналист

Ронцхаймер отметил, что в Украине "всё гораздо проще" в плане организации и порой "можно остаться на одну-две недели с украинскими солдатами". В тоже время в Газе вся поездка на фронт продлилась не более 3 часов. Причем путь от приграничного кибуца до линии фронта под охраной военных занял всего 10 минут, тогда как в Украине на такую дорогу уходит примерно 2 часа.

Ситуация на фронте в Украине – последние новости

Как писал УНИАН, за прошедшие сутки на фронте произошло 69 боевых столкновений. Россияне проводили штурмовые действия почти на всех направлениях, но особенно активно – в районах Марьинки и Авдеевки. Однако успехов агрессор не добился.

Независимые аналитики отмечают, что россиянам будет трудно направить подкрепление в Херсонскую область, где у них возникли трудности с украинским плацдармом на левом берегу Днепра. Любая крупная передислокация ухудшит способность РФ поддерживать операции на других участках.

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