По словам Рябыха, украинские защитники продолжают уничтожать российские резервы под Бахмутом.

Российские оккупанты под давлением Сил обороны Украины вынуждены стягивать резервы на позиции в Бахмуте Донецкой области с других направлений. Об этом заявил военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

"Если говорить об общей ситуации на Бахмутском направлении, то город Бахмут продолжает быть тем местом, где противник продолжает вкладывать все больше и больше резервов. Следует также отметить, что активные действия украинских подразделений на юге заставляют россиян постоянно перебрасывать резервы на это направление. Замысел украинского военного руководства заключается в том, чтобы постоянно давить на россиян на Бахмутском направлении, что сделает невозможным развитие их наступательных действий. В частности, на Лимано-Купянском направлении", – подчеркнул он в эфире "Эспрессо".

По словам Рябыха, украинские защитники продолжают уничтожать российские резервы под Бахмутом. Чтобы удержать позиции в городе, оккупанты уже длительное время вынуждены перебрасывать туда резервы.

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Эксперт отметил, что обвал фронта на том направлении может привести к еще большему отступлению оккупационных войск.

"Поэтому они постоянно насыщают этот участок резервами. В последние недели не было информации о крупных продвижениях наших подразделений под Бахмутом. Однако Силы обороны осуществляют тяжелую и методичную работу и занимают более выгодные позиции для дальнейшего продвижения. ВСУ ежедневно перемалывают резервы, которые Россия перебросила и продолжает перебрасывать на Бахмутское направление", – резюмировал Рябых.

Война в Украине: важные новости

В ООН сообщили, что не имеют достаточно доказательств того, что Россия совершает геноцид против украинцев. Такое заявление сделал председатель Международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Месе.

Между тем в Украине некоторые студенты могут потерять отсрочку от мобилизации. На сайте Верховной Рады появился текст соответствующего законопроекта. Предполагается, что отсрочку будут иметь только те, кто получает высший уровень образования, чем предыдущий, в определенной законом последовательности. При этом обучение они должны начать не позднее достижения 30-летнего возраста.

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