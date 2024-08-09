По его данным, в Суджанском районе захватили склады с материально-техническим обеспечением и боеприпасами.

Есть информация, что украинские Силы обороны будут возводить фортификации в Курской области, чтобы удерживать созданный плацдарм.

Об этом в комментарии Nexta рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. По его словам, замысел этой операции известен только организаторам. Именно информационная тишина и обеспечила ее успех.

Прорыв границы стал для российских оккупантов неожиданностью и показал неготовность российской армии к обороне собственной территории. А население смогло почувствовать на себе равнодушие собственной власти, добавил Братчук.

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"По моей информации, в Суджанском районе захвачены склады с материально-техническим обеспечением и боеприпасами, которые предназначались для группы войск "Север", которая должна была наступать в Сумской области", - рассказал спикер.

Бои в Курской области

Напомним, что на российской территории с 6 августа находятся чужие войска. Москва обвиняет Украину в совершении "провокации" и отправляет силы в районы проведения боев, однако Киев официальных заявлений по этому поводу не делал.

Известно, что россияне уже понесли потери - в Рыльском районе была поражена большая колонна. Кроме того, в сети писали об уничтожении различной техники и сдаче в плен пограничников и солдат.

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