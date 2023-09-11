Враг охотится на украинскую технику авиацией и ударными БПЛА "Ланцет", говорит боец.

Украинские защитники постепенно продавливают российскую оборону на юге, расширяя линию фронта. В то же время оккупанты пытаются контратаковать в районе Работино на Запорожском направлении.

"В районе Работино продолжаются бои высокой интенсивности. С обеих сторон работает артиллерия. Враг поднимает в небо авиацию, идут стрелковые бои. На этом направлении мы имеем тактические успехи, но это дается нам очень тяжелой ценой. Оккупанты пытаются контратаковать. В районе Работино работают российские профессиональные подразделения, но мы их уже достаточно потрепали", – рассказал в эфире "Эспрессо" боец "Легиона Свободы" Константин Денисов.

Враг охотится на украинскую технику авиацией и ударными БПЛА "Ланцет". Кроме того, россияне применяют FPV-дроны против нашей пехоты. Денисов добавил, что оккупанты также пытаются загонять украинских бойцов в огневые мешки.

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"Вследствие качественной разведки, ВСУ постепенно протискивают оборону врага, расширяя линию фронта. Оккупанты пытаются загонять наших ребят в огневые мешки. То есть россияне отступают, а потом пытаются накрывать артиллерией и авиацией с флангов. Но Силы обороны не дают в такое себя затянуть", – резюмировал он.

Война в Украине: важные новости

Украинские военные заняли часть населенного пункта Опытное Донецкой области. Об этом утром 11 сентября сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Опытное находится неподалеку от оккупированного Донецка и всего в нескольких километрах от Донецкого аэропорта.

В то же время Генштаб в вечерней сводке за 11 сентября сообщил, что обстановка на фронте сложная. На Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях украинские военные отбили вражеские атаки.

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