Оккупанты продолжают наступательные операции по флангам и в районе самого Торецка.

Российские оккупанты продолжают наступать к северо-востоку от Сиверска в районе Белогоровки, хотя им пока не удалось извенить линию фронта в этом районе.

В своем новом отчете аналитики Института по изучению войны (ISW) привели данные представительницы Луганской группы войск ВСУ Анастасии Бобовниковой, о том, что оккупанты проводят бронетанковые атаки на направлении Сиверска.

Также, по ее словам, подразделения российской 98-й воздушно-десантной дивизии проводят небольшие пехотные атаки без бронетехники в районе Часового Яра.

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Кроме того, оккупанты продолжают наступательные операции к северу от Торецка, в районе самого Торецка; и к югу от Торецка в районе Ню-Йорка, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта аналитики ISW не фиксируют.

"Российские военкоры утверждали, что войска продвигались по улицам Рудничная и Торговая в центре Торецка и приближаются к шахте Центральная в центре города, но ISW не наблюдал визуального подтверждения этих заявлений", - констатировали аналитики.