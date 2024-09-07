Россияне переместились на юг к Угледару, рассказал Маломуж.

Украинские защитники остановили продвижение российских войск на Покровском направлении фронта, уничтожив огромные силы врага, отметил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, передает 24 канал.

По его словам, половина из всех потерь РФ приходится именно на Покровский и Торецкий сектора.

Он добавил, что в связи со сложившейся ситуацией россияне переместились на юг к Угледару, чтобы попробовать создать предпосылки фланговых атак и окружения отдельных украинских подразделений.

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"Врага действительно остановили на подступах к Покровску, но он переместил свои ресурсы на юг и пытается наступать там… Оккупанты хотели создать более широкий фронт для наступательных операций. Обойти Покровск, штурмуя город. Мы не даем этого сделать. Знаем этот маневр. Бои сложные, но позиции стабилизировались", - заявил Маломуж.

Наступление на Покровск - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные наконец-то контратакуют возле Покровска и его жизненно важных линий снабжения. Теперь захват россиянами этого города уже не кажется неизбежным.

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий сообщил, что на отдельных участках Покровского направления оккупанты уже начали рыть окопы для того, чтобы держать оборону.

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