Она отметила, что оккупанты хоть и проводят "мясные штурмы", но возможностей у них все меньше.

Российские оккупанты продолжают проводить в Крынках "мясные штурмы" без поддержки бронетехники. Командование захватчиков не могут провести ротацию на этом участке фронта.

"Враг действительно увидел, что отчет Шойгу по Крынкам, который прозвучал в Кремле, не соответствует географическим подробностям этой территории. После его победного отчета оккупанты продолжили штурмовать не сами себя, а наши позиции. И за минувшие сутки смогли только на один штурм потому, что не насобирали больше энтузиастов, готовых уйти и не вернуться", - рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, полковник Наталья Гуменюк в комментарии "Эспрессо".

Она отметила, что россияне продолжают мясные штурмы без применения бронетехники в Крынках.

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"Из-за невозможности сейчас провести ротацию подразделений, у них остается все меньше возможностей проводить штурмовые действия. Следовательно, ждем следующую ротацию. Как правило, когда они ее осуществляют, то те, кто еще не бывал в этих штурмах могут потягаться на большее количество. Мы готовы отбивать позиции и работаем над расширением плацдарма", - подытожила Гуменюк.

Война в Украине - ситуция в Крынках

Недавно Гуменюк рассказала, что Кремль пытается ликвидировать украинский плацдарм на левом берегу Херсонской области в районе Крынок до выборов.

России становится все сложнее заставлять свои войска идти на штурмы. Они продолжают действовать без применения бронетехники и это очень сильно нервирует их личный состав, который входит в состав штурмовых групп.

Аналитики ISW заявили, что лживые заявления Кремля о Крынках должны создать впечатление, что армия РФ побеждает, чтобы улучшить рейтинг Путина, но и деморализовать Украину.

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