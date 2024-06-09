На Харьковском направлении отражены две атаки российских оккупантов в районах Волчанска и Липцов.

Особенно активным враг остается на Покровском направлении, он совершил уже 14 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, с начала суток произошло уже 39 боевых столкновений. Российские захватчики совершили 558 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов. Также вражеские войска нанесли ракетный удар, семь авиаударов с применением 11 управляемых авиабомб и задействовали уже 35 дронов-камикадзе.

"На Харьковском направлении отражены две атаки российских оккупантов в районах Волчанска и Липцов. Потерь позиций не допущено", - отметили в Генштабе.

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На Купянском направлении продолжаются шесть штурмовых действий в районах Петропавловки, Песчаного, Берестового и Невского. Ситуация контролируемая.

"На Лиманском направлении сейчас продолжаются три атаки врага в Серебрянском лесу. Одно боестолкновение в районе Тернов отбито. На Северском направлении происходит бой в районе Выемки", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Краматорском направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения в районах Ивановского и Клещеевки. Одна вражеская атака отбита, три продолжается.

"Особенно активным враг остается на Покровском направлении. Враг уже осуществил 14 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского и Яснобродовки. Из них шесть - еще продолжается. Ситуация напряженная, Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки", - отмечается в заметке.

Также отмечается, что накануне оккупанты потеряли здесь более 450 человек убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, семь артиллерийских систем, одну зенитную установку и шесть автомобилей. Поврежден танк, четыре артсистемы и шесть автомобилей врага.

"На Кураховском направлении попытка оккупантов продвинуться в районе Парасковиевки успеха не имела. Продолжаются две атаки в районе Красногоровки. Ситуация под контролем Сил обороны", - отметили в Генштабе.

По уточненной информации, за прошедшие сутки враг потерял здесь 38 человек, из них 13 - безвозвратные. Уничтожены два танка, одна единица спецтехники, три ББМ, артсистема, наземный дрон и два автомобиля. Повреждены три танка, шесть ББМ, четыре артсистемы и пять единиц автомобильной техники.

"На Ореховском направлении враг потерпел неудачу во время штурма наших позиций в районе Малой Токмачки. На Приднепровском направлении отбита атака врага в районе Крынок. На остальных направлениях активных наступательных действий врага не происходило", - говорится в сообщении.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 9 июня, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, говоря о Восточном операционном районе, отметил, что Покровское направление пока остается одним из самых горячих на всей линии боевого соприкосновения.

По его словам, за прошедшую неделю там произошло более 220 боевых столкновений с российскими оккупантами.

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