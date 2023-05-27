Основателю ЧВК "Вагнер" нельзя возвращаться в Россию. Поздравление Путина с успешным завершением операции - негласный знак его гнева, о котором знают в Кремле.

Лидер РФ Владимиру Путин выдал основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину "черную метку" за Бахмут в рамках своего поздравления 21 мая, которое опубликовала пресс-служба Кремля в связи с "захватом" города, которым накануне похвастались наемники.

По словам российского оппозиционера Геннадия Гудкова, тонкость психологического поведения Путина заключается в том, что обычно его "поздравления" стоит трактовать совершенно противоположным образом. Он считает, что Пригожин "раздраконил" лидера РФ своими интервью о Бахмуте, ведь в нем наговорились много лишних деталей, которые касались и Путина.

"Все боятся поздравлений Путина. Вручение каких-либо наград, медалей, званий и поздравлений, обычно, наоборот, производят другой эффект. Это "черная метка". Я не исключаю, что поздравление Пригожина Путиным - это "черная метка", о которой он должен был задуматься", - заявил он.

Гудков подчеркнул, что теперь Пригожину в Москву возвращаться опасно, как и в саму Россию. Он говорит, что Кремль надеялся не на победы Пригожина в Бахмуте, а на его случайную "самоликвидацию": "Я не исключаю, что с ним что-нибудь случится", - заявил оппозиционер.

Также Гудков считает, что Пригожин, вероятнее всего, понимает шаткость своего положения. Не исключено, что он договорился встретиться с Путиным, чтобы что-то исправить из-за отчаяния, но лидер РФ навряд ли будет к нему благосклонен.

Президент РФ окончательно утратил все свои человеческие качества - стал лицемером, ханжой и человеком, которому нельзя верить, подчеркнул Гудков.

Путин наговорил "лишнего" в своем интервью - основные тезисы

Напомним, что 24 мая на канале прокремлевского политтехнолога Константина Долгова вышло скандальное интервью с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Одной из главных тем обсуждения стало объявление главаря "вагнервцев" о том, что 20 мая его наемники полностью захватили Бахмут (Генштаб ВСУ официально опроверг эту информацию).

Он признал, что под Киевом и под Херсоном у его наемников "не сложилось" и они были вынуждены отойти. Также Пригожин заявил, что войной против Украины Путин как никогда ранее "милитаризировал" Киев и поспособствовал формированию высококлассной боеспособной армии (из 20 тысяч "умелых" бойцов ряди ВСУ выросли до 400 тысяч, указал Пригожин).

Помимо того, что он назвал ВСУ "одной из сильнейших армий мир", главарь ЧВК "проехался" критикой по министру обороны РФ Шойгу из-за поездок его дочери вместе с мужем за границу, а также указал, что действующее политическое руководство может "прос**ть" Россию.

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