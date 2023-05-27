Снижение атак со стороны российских захватчиков обусловлено тем, что враг сейчас больше находится в обороне.

В районе Бахмута последние несколько дней отмечается снижение атак со стороны российских оккупационных войск. Однако следует понимать, что речь идет о штурмовых действиях живой силы оккупантов, но не огневого воздействия, заметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, артиллерия оккупантов как работала достаточно интенсивно, так и продолжает работать, хотя есть небольшой нюанс: "Возвращение ВСУ под свой контроль ряда господствующих высот позволило уменьшить эффективность российской артиллерии и увеличить зону воздействия по позициям оккупантов".

"Поэтому в районе Бахмута и в самом городе больше актуален сейчас формат артиллерийских дуэлей - и по вполне объективным причинам: преимущество сейчас именно у нас в этом вопросе, нежели у оккупантов. Городские же бои сейчас и вправду снизили свою интенсивность, что тоже логично", - отметил эксперт.

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В Бахмуте ВСУ контролируют небольшой участок на юго-западе, а именно - треугольник по улице Чайковского-Корсунского, упирающийся в останки "Самолета", что является входными воротами в город с трассы 0504, добавил он.

Также Коваленко отметил некоторую стагнацию российских войск и активизацию ВСУ "на полях". "Весьма воодушевляющее было продвижение в районе Орехово-Васильевки, что подтверждает мысль о двух направлениях к Берховке - не только по южному урезу водохранилища", - добавил эксперт.

Коваленко считает, что это подтверждает и то, что командование ВС РФ так и не смогло решить вопрос с ресурсом для удержания флангов.

Вместе с тем снижение атак со стороны российских захватчиков обусловлено тем, что враг сейчас больше находится в обороне, а атакуют именно ВСУ. "Кроме того, Бахмут, на 100% не захвачен и продолжает болезненно трепать ресурс оккупантов. А ведь это ещё даже не кульминация", - подчеркнул Коваленко.

Бои за Бахмут - главное

За минувшие сутки российские войска предприняли 25 попыток атаковать украинские позиции на фронте. Бои развернулись на пяти оперативных направлениях - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Предтечиного, т.е. к юго-западу от самого Бахмута.

Накануне в ВСУ отметили, что артиллерийская составляющая с украинской стороны в Бахмуте в последнее время увеличилась. Это произошло на фоне снижения наступательной активности оккупантов на Бахмутском направлении. Вчера и сегодня там нет активных боев - ни в городе, ни на флангах. Зато враг активно обстреливает окрестности города и подступы к нему.

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