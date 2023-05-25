Александр Коваленко отметил, что у российской регулярной армии нет людей, которые могли бы заменить наемников.

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал заявление главаря частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина. Он считает, что вывод наемников может быть демонстративным, ведь заменить их некем.

"Я очень скептически отношусь к этим заявлениям. Поскольку сейчас ЧВК "Вагнера" именно в Бахмуте - это примерно 4000 личного состава. А есть ли свободных 4 тысячи военных сейчас в армии РФ, чтобы полностью заменить ЧВК "Вагнера"? Если они даже не могут закрыть границу с Украиной (прорыв в Белгородской области - УНИАН), потому что им не хватает ресурсов. А сейчас они откуда-то должны взять 4 тысячи военных", - отметил эксперт в комментарии РБК-Украина.

При этом он отметил, что если россияне начнут стягивать личный состав с флангов, то они начнут "сыпаться по этим же флангам".

Видео дня

"Если они заберут силы из-под какого-то другого направления, например, Авдеевского или из-под Угледара, то тогда посыпятся эти направления", - объяснил Коваленко.

В связи с этим он считает, что Пригожин может провести демонстративный "отвод" наемников - вывести только какую-то часть, остальные останутся в Бахмуте. Таким образом, главарь "вагнеровцев" вернется в Россию "победителем", где продолжит свою пиар-компанию, в которую входит дискредитация министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

"Это некий фарс, который позволяет Пригожину сбежать из Бахмута до того, как там начнутся еще более интересные действия. Когда окончательно российские войска не смогут удерживать фланги и после этой речи о "полном захвате Бахмута" через несколько недель они будут вынуждены уже убегать из города. Такого сценария я не исключаю", - подытожил эксперт.

Вывод "вагнеровцев" из Бахмута - что звестно

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз объявил о выводе наемников из Бахмута, за который уже 10 месяцев идут бои. По его словам, якобы до 1 июня ЧВК выйдут в тыл на отдых, а после чего приступят к "новой задаче".

В свою очередь заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в пригороде Бахмута российские оккупанты заменили подразделения ЧВК "Вагнер" на регулярные армейские отряды, но в городе пока остаются "вагнеровцы".

Вас также могут заинтересовать новости: