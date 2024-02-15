Максим Жорин отметил, что врага огромное количество.

Воины отдельной 3-ей штурмовой бригады выполняют боевые задачи в Авдеевке Донецкой области. Российские оккупанты давят на город со всех сторон.

"Авдеевка. Наша Третья штурмовая выполняет боевые задачи в условиях, которые даже нам было сложно представить. Противостояние ведется не просто с превосходящими силами противника - врага огромное количество, прут со всех сторон", - сообщил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что бои в Авдеевке в разы жарче самых горячих битв, которые были в Бахмуте.

Также он опубликовал видео от противотанкистов нашей 3 ОШБр после боя.

Бои за Авдеевку - последние новости

В Авдеевку прибыло мощное подкрепление, часть подразделений 110-й отдельной механизированной бригады впервые за два года вывели на ротацию.

Отдельные СМИ и эксперты сообщали, что теперь за Авдеевку будут сражаться воины одной из лучших бригад в Украине - 3-ей штурмовой.

Позже 3-я отдельная штурмовая бригада подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки.

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