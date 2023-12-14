Российский агрессор имеет численное преимущество, в частности в технике, что позволяет им продвигаться вперед, даже допуская большие ошибки.

Украинские защитники Авдеевки решительно настроены продолжать борьбу, но враг имеет численное преимущество, которое нивелирует российские провалы в военной тактике. Об этом пишет The Guardian в репортажной статье из полуокруженного города.

"Россияне могут быть идиотами, но у них больше всего", – рассказал заместитель командира 25-го штурмового батальона ВСУ, который обороняет Авдеевку, Иван Смага.

По его словам, вокруг города сосредоточено около 40 000 российских военных, которые имеют поддержку танков, бронированных бронемашин и тяжелой артиллерии. Тем временем украинский гарнизон с конца лета начал получать меньше боеприпасов.

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"У нас достаточно, чтобы защититься от атак. Но если они будут продолжать давить, нам понадобится гораздо больше", – отметил Смага.

Офицер говорит, что полученное от Запада вооружение играет важную роль в обороне города. В частности он похвалил предоставленную партнерами артиллерию и американские БМП Bradley.

"Я люблю их. Они наводят ужас на врага. Они маневренные. Когда вы сидите внутри, вы чувствуете себя защищенным", - сказал он, но добавил, что Украине срочно нужны западные самолеты, чтобы отогнать российскую авиацию, которая сбрасывает на город 500-килограммовые бомбы.

Что же касается перспектив продолжения борьбы в целом, то украинские бойцы отмечают, что альтернативы вооруженному сопротивлению просто нет.

"Путин не хочет переговоров. И мы. Многие наши ребята погибли. Они заплатили огромную цену. Если мы остановимся сейчас, то для чего? Нас не беспокоит превосходство России в пехоте. Их 140 миллионов. Нас волнует то, что у них больше оружия", – сказал боец по имени Юрий Зубчак.

The Guardian отмечает, что тему выхода из Авдеевки бойцы не обсуждают, по крайней мере открыто. "Мы будем стоять до конца. Если Запад нас не поддержит, Москва снова попытается захватить Киев, как в 2022 году. И дальше будет", - сказал Иван Смага.

Битва за Авдеевку - последние новости

Как писал УНИАН, в конце прошлой недели россияне начали уже третий масштабный штурм Авдеевки. Во время этой волны наступления враг "поехал техникой", потому что за несколько дней небольших морозов почвы подмерзли.

Также мы рассказывали, что россияне имеют незначительное продвижение вокруг Авдеевки. По данным Института изучения войны, захватчики имеют частичный успех к юго-востоку от Степового (3 км к северо-западу от Авдеевки). Также россияне утверждают о своем продвижении в промзоне, но доказательств этому нет.

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