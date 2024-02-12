Враг не сможет окружить Авдеевку, пока силы обороны Украины будут иметь необходимые средства для отражения российских атак.

Российские захватчики уже не штурмуют Авдеевку в Донецкой области "мясными волнами". Теперь оккупанты перешли к штурмам меньшими группами.

"Пока у нас есть силы и средства держать оборону, враг не сможет окружить Авдеевку. Сейчас мясными волнами они уже не пытаются забрасывать, потому что у них уже нет этих мясных волн, но они периодически пытаются малыми группами прощупать нашу оборону, перед этим поработать авиацией, и думают, что наши воины будут бежать, но наши воины стойко стоят на определенных позициях", - рассказал командир 47 отдельной механизированной бригады Дмитрий Рюмшин в эфире телемарафона.

По его словам, российские оккупанты пытаются "лезть различными диверсионными группами", подразделениями заключенных так называемых "Шторм Z" и "Шторм V", но несут потери.

Видео дня

"Может придет какое-то время и можно будет показать кадры, как они будут убегать в другую сторону от нас", - добавил Рюмшин.

Также он сказал, что поля и посадки усеяны телами российских захватчиков и их подбитой техникой. Он отметил, что оккупанты активно штурмуют Авдеевку, чтобы показать российским обывателям, что могут быть какие-то успехи на фронте. Кроме того, Рюмшин сообщил, что сейчас захватчики пытаются наступать меньшими группами.

"Это не смена тактики. Это просто уже они уже частично потеряли боеспособность свою и пытаются достичь хоть какого-то результата, работает артиллерия, периодически работает военная авиация, боевые машины пехоты, танки", - добавил военный.

Он подчеркнул, что цель Сил обороны - уничтожать силы противника, чтобы россияне отказались от идеи окружения и взятия Авдеевки.

Бои за Авдеевку - последние новости

Согласно утренним данным Генерального штаба ВСУ, в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 23 атаки врага в районе Авдеевки и еще 18 атак южнее Тоненького и вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: