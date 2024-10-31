Раненого вражеского солдата обнаружили спустя два дня после уничтожения БТР украинскими танками.

Во время боя в Курской области, в ходе которого пара украинских танков уничтожила российский БТР с близкого расстояния, выжил 19-летний вражеский солдат. Он рассказал, что командование послало их "как мясо", пишет Forbes.

Бой произошел 15 октября в Курской области. Российские солдаты из 810-й бригады морской пехоты попытались атаковать два украинских танка на колесном БТР-82.

Один из украинских танков выстрелил по БТР с 15-метрового расстояния, сильно повредив технику. Затем выстрел произвел второй танк, который полностью вывел из строя российский бронетранспортер.

В издании поделились, что украинским военным спустя два дня удалось обнаружить одного из членов экипажа российского БТР. Им оказался 19-летний военный РФ, который лежал на земле в критическом состоянии.

"Мы были в БТР, а потом - бац. Я ничего не видел", - сказал российский военный после спасения.

Вражеский солдат заявил, что с трудом смог выбраться из уничтоженного БТР и был рад своему спасению:

"Нас послали как мясо".

Россия пытается всеми силами остановить продвижение ВСУ в Курской области, отправляя как можно больше солдат, считают в издании. Кроме того, вражеские солдаты проходят только минимальную подготовку перед отправкой на войну.

Такой неравный бой мог произойти не только по вине экипажа. В издании подчеркнули, что российский БТР мог подъехать к украинским танкам из-за того, что командование ошибочно распознало их как технику РФ.

Бои в Курской области - последние новости

Ранее 22-летний оператор БПЛА из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Иван Кащенко рассказал, что украинские солдаты в Курской области не окружены, но их боевой дух "сильно подорван". Воин считает, что решение о проведении операции ВСУ в Курской области было мудрым.

Кроме того, полковник запаса ВСУ Роман Свитан поделился, что сейчас РФ не способна перевести в Курскую область большое количество солдат КНДР. По его словам, в регионе пока нет тысяч северокорейских военных.

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