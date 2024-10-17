На видео попал момент очень близкого танкового боя где-то на территории Курской области.

Пара украинских танков вступила в бой с российским бронетранспортером и подбила его с расстояния всего около 50 футов (15 метров - УНИАН).

Как пишет журналист Forbes Дэвид Экс, шокирующая стычка произошла, по видимому, на этой неделе в Курской области РФ.

Как сообщается, танки 17-й танковой бригады украинской армии — либо Т-64, либо Т-72 - дважды подбили российский БТР.

"Самый близкий танковый бой, который я когда-либо видел!" - прокоментировал отставной генерал армии США Марк Хертлинг.

Странный бой начался с того, что российская машина мчалась по полю к двум украинским танкам. Почему экипаж этого легковооруженного БТР ехал прямо на пару танков, остается загадкой. Возможно, россине ошибочно приняли украинские танки за свои. Также возможно, россияне подумали, что танки подбиты и брошены, предполагает журналист.

В любом случае, БТР получил прямое попадание танковым снарядом. снаряда. Невероятно, но несколько российских солдат смогли выбраться из бронетранспортера живыми.

Австралия отправит в Украину почти полсотни танков Abrams - что известно

Австралия вскоре отправит Украине десятки танков Abrams M1A1, которые были выведены из эксплуатации и заменены на более современные модели M1A2.

Украина получит 49 танков Abrams M1A1 в составе военного пакета на сумму 245 миллионов долларов. Эти танки находились на вооружении австралийской армии с 2007 по 2024 годы и использовались двумя бронетанковыми полками.

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