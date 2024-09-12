Россия перекидывает отдельные части военного контингента из Африки, чтобы противодействовать ВСУ.

Россия вывела своих наемников из африканской страны Буркина-Фасо и направила их в Курскую область, чтобы противодействовать ВСУ, пишет "Громадське". Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский объяснил, составляет ли военный контингент оккупантов за рубежом угрозу для украинских защитников.

Он отметил, что, хоть количества этих военных и недостаточно, чтобы "сделать погоду", если их можно дополнительно использовать, россияне этим воспользуются.

"Люди, служащие сейчас наемниками в частных компаниях, все являются бывшими военными. Они имеют хорошую военную подготовку. И в бою от них больше пользы, чем от срочников или только мобилизованных, не имеющих военного опыта", - утверждает Грабский.

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Эксперт добавил, что россияне или "растворяют" наемников в отдельных подразделениях ВС РФ, или формируют из них отдельные части. По его словам, для России есть проблема касаемо военного контингента в Африке, так как для того, чтобы контингент начал подчиняться Минобороны РФ, он должен расторгнуть контракт с компанией и согласиться подписать контракт с Минобороны.

"Потому что подразделения из Таджикистана или Армении она может бросить в Украину в повелительном порядке, а наемников нет", - заявил военный эксперт.

При этом Грабский подчеркнул, что с подразделениями из "Приднестровья" ситуация для РФ нерешаемая — они там заблокированы. Но и всех военных наемников из разных стран мира оккупанты не могут собрать для войны в Украине, акцентирует он, так как России нужно обеспечивать "свои интересы" и для этого необходимо военное присутствие.

Кроме того, он признал, что подразделения военных наемников из разных стран мира перелома на фронте не сделают, но усилят врага.

Участие наемников РФ в войне против Украины

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что российская группа наемников "Вагнер" заявила, что не воюет в Украине. Их присутствие наблюдается только в Беларуси и в Африке. Если ситуация изменится, оккупанты об этом сообщат отдельно.

Кроме того, известно, что Россия вербует сибирских бездомных на войну против Украины. Таким образом, они пытаются перекрыть потери на фронте, выманивая мужчин большими зарплатами. В частности, Минобороны РФ предлагает бездомным единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей и ежемесячно еще по 210 тысяч.

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