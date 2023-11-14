По словам Калашникова, россияне перебрасывают на Бахмутское направление подразделения "Шторм Z" и мобилизованных.

Российские оккупационные войска продолжают ведение мясных штурмов на Бахмутском направлении. Для этого враг не жалеет личного состава.

Об этом рассказал пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Р. Дашкевича Олег Калашников в эфире телеканала "Эспрессо". В то же время он подчеркнул, что сегодня российские оккупанты пытаются беречь технику – часто ее окапывают.

"Впрочем, есть случаи, когда для атак оккупанты используют тяжелую бронированную технику. Также на Бахмутском направлении оккупанты пополняют свои подразделения свеже мобилизованными", – отметил он.

По словам Калашникова, россияне перебрасывают на Бахмутское направление подразделения "Шторм Z". Для штрумов враг применяет "непосредственно человеческий фактор".

"То есть, сейчас мы снова наблюдаем повтор мясных штурмов, которые мы видели раньше. На прошлой неделе в направлении Клещиевки в составе одной роты оккупанты именно так и пытались атаковать наши позиции. Личный состав они просто не жалеют", – резюмировал Калашников.

Война в Украине: последние новости

На Запорожском направлении бойцы воинской части 3017 Национальной гвардии взяли в плен четырех российских оккупантов. Враг пытался вернуть утраченные позиции. Из документов захватчиков выяснено, что двое из них – контрактники.

Между тем в Министерстве обороны заявили, что ВСУ могут перевести на полное обеспечение отечественными товарами. В частности, ведомство работает над тем, чтобы бронежилеты, каски, еда и одежда для военных были произведены именно в Украине.

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