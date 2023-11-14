Руководство оборонного ведомства провело встречу с представителями отечественного бизнеса, которые поставляют военную продукцию.

Министерство обороны активно работает над тем, чтобы бронежилеты, каски, тактическое снаряжение, одежда и еда для ВСУ были произведены на территории страны. При этом основными критериями остаются качество и конкурентная цена.

Об этом говорится на сайте оборонного ведомства. Отмечается, что на выполнение этой задачи руководство Минобороны провело встречу с представителями отечественного бизнеса, которые поставляют военную продукцию.

Отмечается, что предприниматели выразили готовность полностью удовлетворять тыловые потребности Вооруженных Сил Украины в качественных товарах. Также, на встрече было обсуждено то, как сделать сотрудничество бизнеса с государством более прогнозируемым для того, чтобы предприятия могли планировать расходы под заказ от Министерства обороны.

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В частности, с 2024 года "Агентство закупок в сфере обороны" - новосозданное предприятие Минобороны - будет ответственным за обеспечение Вооруженных Сил такими ресурсами, как одежда, еда, горюче-смазочные материалы, бронежилеты, каски и тактическое снаряжение. Сейчас агентство активно готовится к проведению первых закупок пищевых продуктов.

Помощь ВСУ - последние новости

На днях Великобритания передала ВСУ новый пакет военной помощи. В него вошло различное снаряжение и зимняя одежда для военных.

"Для поддержки Вооруженных Сил Украины в зимние месяцы мы предоставили различную необходимую одежду и снаряжение", – говорится в сообщении британского Минобороны.

Также УНИАН сообщал, что посол Германии в Украине Мартин Егер заявил, что до конца текущего года Берлин поставит ВСУ две системы противовоздушной обороны IRIS-T.

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