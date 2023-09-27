Коваленко объяснил, что представляют собой российские линии обороны, и с какими проблемами столкнулись захватчики на юге.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что у российских оккупантов на юге Украины нет взаимосвязи и коммуникации в обороне. Как следствие – они не могут ничего противопоставить продвижению украинских войск.

Как объяснил эксперт в эфире телеканала FREEДОМ, когда речь идет о прорыве любых линий обороны противника, стоит понимать, что внутри каждой такой линии – особенно второй – есть несколько рубежей.

"Первый рубеж, второй рубеж. И между собой они взаимосвязаны, есть определенная взаимосвязь. Если мы говорим непосредственно о Запорожской области, о треугольнике Новопрокоповка – Вербово – Очеретоватое, то это не просто речь идет о треугольнике", – отметил Коваленко.

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Взаимодействие оккупантов в обороне осуществляется по более широкой линии фронта, добавил он. По словам Коваленко, есть четыре ключевых населенных пункта, взаимосвязь между которыми дает россиянам возможность вести эффективную оборону. Однако на сегодняшний день такая связь отсутствует – как в районе Вербового, так в районе Новопрокоповки и Копани. Не стоит забывать и об успехах Сил обороны Украины в районе Новофедоровки.

"И без вот этой взаимосвязи, без согласованности действий и тому подобного, коммуникации, назовем это так, эта оборона не может быть эффективной. И я совершенно не удивлен от того, что сейчас у них не то чтобы первый рубеж – первый рубеж у них давно уже был прорван в юго-западном секторе от Вербового – у них прорван второй рубеж и продолжается продвижение вглубь. То есть разрыв самой второй линии обороны происходит для российских оккупационных подразделений в критическом режиме. А противопоставить что-либо и остановить этот процесс они просто не могут", – резюмировал Коваленко.

Война в Украине: актуальные новости

Российские оккупационные войска формируют штурмовые отряды на Лимано-Купянском направлении. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что захватчики подготовили 12 штурмовых рот общей численностью около 2 тысяч человек.

Тем временем Силы обороны Украины продолжают проводить наступательную операцию в районе Бахмута Донецкой области. Украинские военные продолжают удерживать под огневым контролем трассу Бахмут-Горловка и уничтожать российскую технику, которая по ней передвигается.

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