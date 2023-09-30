В определенный момент враг существенно увеличил количество артиллерийских обстрелов, рассказал воин ВСУ.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Евгений Иевлев рассказал о боях на восточном фронте. В целом ситуация чрезвычайно динамичная, и хотя на разных участках обстановка разная, все взаимосвязано.

Как отметил боец в эфире "24 канала", после успехов украинских войск в районе Клещиевки и Курдюмовки Донецкой области оккупанты ожидали наступление на соседних участках, в результате чего существенно возросло количество артиллерийских обстрелов – враг вел шквальный огонь и днем, и ночью.

"Продержалось все неделю-полторы. Затем дней 5-6 каждый день интенсивность уменьшалась. Никаких попыток завязать стрелковые бои вообще не было. Связано ли это с тем, что они перебрасывают личный состав на юг – не знаю", – подчеркнул Иевлев.

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Иевлев отметил, что его подразделение находится на полосе, которая держится еще с 2014 года, и расстояние разное – от 400 до 800 метров, в зависимости от участка. Здесь сменилось несколько подразделений как украинских сил, так и оккупационных войск.

"За последние 2 года здесь все минировалось настолько активно, что оккупанты и сами не знают карту своих мин. Поэтому и наступать они здесь нормально не могут. Вчера они с дронов бросали зажигательные боеприпасы в 100-150 метрах от нас, чтобы зажечь поля. Я не специалист в саперном деле, но понимаю, что от огня не все мины сдетонируют. Но в целом интенсивность за последние 5-6 дней спала", – резюмировал военнослужащий ВСУ.

Война в Украине: актуальные новости

За сутки, 30 сентября, украинская авиация нанесла 14 ударов по вражеским складам, местам сосредоточения техники и личного состава. Как отчитался Генштаб ВСУ в вечерней сводке, было поражено 6 зенитно-ракетных комплексов противника и 9 артсредств.

Тем временем Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За сутки произошло более 20 боевых столкновений. В целом обстановка на южном и восточном фронтах остается сложной.

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