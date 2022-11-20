На востоке с начала дня произошло уже почти 400 обстрелов.

Президент Владимир Зеленский рассказал о текущей ситуации на фронте.

В Донецкой области сейчас идут самые жестокие бои, сказал он в своем вечернем видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook. Хотя атак в эти сутки меньше из-за ухудшения погоды, количество российских обстрелов остается чрезвычайно большим.

"Луганщина - понемногу и с боями двигаемся", - заявил глава государства.

Видео дня

По его словам, по состоянию на это время в целом на востоке уже почти 400 обстрелов с начала дня. Он поблагодарил всех, кто держит позиции и помогает нашим силам обороны.

"Юг – держим оборону, последовательно, очень просчитано уничтожаем потенциал оккупантов", - проинформировал Зеленский.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, российское командование планирует перебросить отдельные подразделения, выведенные в ходе отступления с правого берега реки Днепр в Херсонской области, для продолжения боевых действий в Донецкой и Луганской областях.

Самые ожесточенные бои на Донбассе сейчас идут на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Ранее офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко рассказал, что на Бахмутском направлении бои продолжаются почти круглосуточно. Он говорит, что захватчики отправляют на позиции Сил обороны мобилизованных и зэков.

Напомним, спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый предупреждал, что операция по освобождению Луганщины будет сложной.

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