Мобилизованные из "ЛДНР" отказались от "добровольной" отправки в Лисичанск.

Россия стремится реализовать одну из своих захватнических целей в Украине и оккупировать всю территорию Луганской области. Сейчас враг активно готовится к наступлению на Лисичанск, однако в подразделениях оккупантов возникла неожиданная проблема - бунт.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источники в украинской разведке.

Там отметили, что подразделения мобилизованных из "ЛДНР", которые находятся под Изюмом, начали перебрасывать на другие направление. При этом другое командование россиян остановило переброску личного состава, после чего мобилизованным дали на подпись "документы" о так называемой "добровольной" отправке в Лисичанск.

"Но тут рота взбунтовалась, только 7 человек согласились. Все остальные отказались", - рассказали в разведке.

Как отмечают в спецслужбе, россияне, вероятно, намеревались подобным образом снять с себя ответственность за большие потери в рядах подчиненных. Также, вероятно, это свидетельствует о том, что враг сконцентрировал свои силы на наступлении в направлении города, а внутри российского командования нет слаженности, царит хаос и паника.

Ситуация в Лисичанске:

24 июня 2022 года власти Северодонецка заявили, что на выход ВСУ из города нужно время, а отступления из Лисичанска не будет.

Известно, что российские войска при поддержке авиации наступают по всем направлениям в районе Северодонецка и Лисичанска.

25 июня институт изучения войны сообщал о том, что российские оккупанты попытаются окружить Лисичанск.