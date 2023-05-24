Военный приютил четверолапую "боевую подругу" в октябре 2022 года и получил неожиданный сюрприз - "полк" мелких котят.

Семья бойца ВСУ получила неожиданное "боевое" подкрепление в виде маленьких котят, из которых можно сформировать настоящий "полк" хвостатых бойцов на фронте.

Речь идет о потомстве кошачьей подруги воина кошки Сгущенки. Военный приютил животное в одной из зон боевых действий в октябре прошлого года. В знак "благодарности" уже в феврале 2023 года она родила пятерых котят прямо в спальнике бойца ВСУ. Соответствующий ролик с "мелкими" мужчина показал в социальных сетях.

По его словам, новым членам семьи было опасно находиться на фронте, хотя вместе с такими боевыми друзьями, бесспорно, было весело. Поэтому он принял решение отправить их вместе с мамой Сгущенкой домой, где воспитанием "хвостатых" занялась его жена.

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"Мне было спокойно, что они в тепле и уюте в тихом месте...но, конечно, я привязался к ним и скучал по Сгущенке", - написал он.

Уже через 2 месяца с момента разлуки военному удалось посетить дом и увидеться с "подругой". В кадре видно, что Сгущенка тоже грустила и не забыла заботу воина. Она плотно прислоняется к плечу мужчины и трется о него мордой.

Украинцев удивил котенок-главнокомандующий бойца ВСУ

Напомним, что животные довольно часто становятся настоящими друзьями и отрадой для украинских бойцов, которые почти ежедневно вынуждены вступать в бои с агрессором (войсками РФ) для защиты наших территорий. К примеру, недавно ВСУ показали, как во время рытья окопов играют с лисой.

Также в мае украинцев поразила история о котенке-главнокомандующем бойца ВСУ. Речь идет о дружбе с кошачьим ребенком, который теперь любит сидеть верхом на голове у украинского воина.

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