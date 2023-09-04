Константин Денисов отметил, что россияне учатся.

Российские оккупанты активно используют дроны против украинских военных. Армия России располагает большим количеством беспилотников.

"Дронов у них (российская армия – УНИАН) очень много, им их постоянно подвозят", – рассказал боец "Легиона Свободы" Константин Денисов в комментарии 24 Каналу

Пот его словам, оккупанты используют FPV-дроны для аэроразведки и атак на украинскую пехоту, а дроны-камикадзе или те же "Ланцеты" используют для атак на украинскую военную технику.

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"Да, они учатся – это далеко не те чмони, над которыми мы смеялись год назад. Они анализируют ситуацию на поле боя и достаточно умело используют особенности местности для ведения боевых действий", – отметил боец.

При этом он указал, что украинские защитники делают нестандартные ходы, позволяющие вытеснять врага.

Атака дронов на Одесскую область в ночь на 4 сентября - что известно

В ночь на 4 сентября Российская Федерация в очередной раз атаковала Одесскую область беспилотниками. Под ударом оказались жители Измаильского и Килийского районов.

На утро начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что под ударом врага снова оказалась гражданская инфраструктура.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что в нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий. Также из-за попадания обломков возникло несколько возгораний на территории гражданских объектов. Пострадавших в результате ночного налета нет.

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