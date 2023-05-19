По словам обозревателя, это первый документально подтвержденный факт повредления такой машины россиян.

Украинские бойцы подбили российскую боевую машину поддержки танков (БМПТ) "Терминатор-2".

"Первая документально (фото/видео) подтвержденная поврежденная российская БМПТ "Терминатор-2". На сегодняшний день документально подтверждено уничтожение одной такой машины. Не документально известно о повреждении как минимум 2-х. С другой стороны, их и так мало, штучные. Но... нужен затрофей", - отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

В феврале 2023 года в сети появилось видео, как ВСУ уничтожили российскую БМПТ "Терминатор". Тогда сообщалось, что распиаренную российскую боевую машину нашли воины 140-го отдельного разведывательного батальона морской пехоты.

Видео дня

На опубликованном видео можно было убедиться, что эта якобы "непобедимая" и "уникальная" боевая машина так же пылает, как и остальные российские металлоломы.

"Терминатор" - российская боевая машина поддержки танков. Предназначена для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника. У машин есть возможность поражать на ходу и с места танки, БМП и другие высокозащищенные цели.

"Терминатор-2" является параллельным развитием БМПТ "Терминатор" первой модели. Россияне утверждали, что новая боевая машина обладает более высоким уровнем защищенности, огневой мощи и управляемости.

Потери России в Украине - данные Генштаба ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 201 тысяч 760 человек личного состава. Сообщалось, что Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 660 российских захватчиков.

Также Россия потеряла: танков - 3777; боевых бронированных машин - 7377; артиллерийских систем - 3210; РСЗО - 564; средства ПВО - 319; самолетов - 308; вертолетов - 294.