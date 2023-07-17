Россияне часто очень глупо "усовершенствуют" свою технику, отмечают эксперты.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко высмеял очередной "шедевр" российских военнослужащих, показав "усовершенствованную" ими БМП-2.

"Российская БМП-2 с обвесом "все включено", который повысил уровень ее маскировки до "нереального". Вот скажите, что это БМП-2, а не куча хлама? Просто мусорка в поле", - отметил он

Он иронично добавил, что в своей "непринужденной" маскировке российские оккупанты достигают "мастерского уровня".

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Потери России в Украине - что сообщалось

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери России в Украине по состоянию на 17 июля предварительно составляют 238 300 человек личного состава.

Кроме того, Россия уже потеряла не менее 4115 танков, 8034 боевых бронированных машин, 4504 артиллерийских систем, 685 реактивных систем залпового огня, 428 установок противовоздушной обороны, 3828 беспилотников оперативно-тактического уровня.

За последние сутки Силы обороны Украины уничтожили три вражескиї ударных дрона Shahed-136 и поразили две тяжелые огнеметные системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек",

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