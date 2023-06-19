Вражеские цели "отработала" оперативная группа 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Бойцы Службы безопасности Украины уничтожили на востоке нашей страны российскую станцию наблюдения "Муром-м", а также шесть единиц вражеской бронетехники.

Как сообщили в СБУ, вражеские цели "отработала" оперативная группа 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

"Комплекс радиоэлектронной разведки оккупанты разместили вблизи линии соприкосновения, чтобы круглосуточно отслеживать перемещения украинских военных", - говорится в сообщении.

Среди уничтоженной российской бронетехники - четыре вражеских БМП-2, два многоцелевых транспортера-тягача (МТЛБ) вместе с 16 членами экипажа. Также "отминусован" вражеский минометный расчет.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, украинские военные на Таврическом направлении за сутки ликвидировали более двух рот российских оккупантов и уничтожили почти 50 единиц вражеской военной техники. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1298 огневых задач.

По данным Генштаба ВСУ, в течение воскресенья, 18 июня, украинские защитники ликвидировали 630 российских оккупантов. Общие же потери врага с начала широкомасштабной войны достигли около 220 тысяч 450 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: