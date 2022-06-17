По словам аналитика, ВСУ и в дальнейшем будут искать варианты обороны этого города.

Заявление Генштаба ВСУ и отношение украинских военных к обороне Северодонецка означает, что и дальше мы будем искать варианты удержания этого города.

Такое мнение военный эксперт Defence Express Сергей Згурец высказал в эфире "Эспрессо".

"Был пост генерала Залужного, который сказал о том, что на 9 участках происходит попытка врага наступать. Непосредственно Северодонецкое выступление, начиная с Изюма, Северодонецка и зоны Попасной, как раз весь блок Донбасса, динамично меняется, учитывая попытки россиян наступать и наши контратаки", – отметил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что является чрезвычайно важным заявление главнокомандующего ВСУ, что Северодонецк - это решающая точка для построения нашей обороны на Донбассе.

"Северодонецк - это ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области. Город не может рассматриваться никак иначе. Все, кто сегодня в строю, - герои", - заявлял ранее Залужный.

"Это достаточно реперная отметка с точки зрения отношения наших военных к обороне Северодонецка, потому что означает, что мы и дальше будем искать варианты удерживания этого города, который, по моему мнению, раньше имел лишь тактическое значение. Сейчас мы видим и стратегически-политические признаки уже проявляются в отношении к обороне Северодонецка с нашей стороны", - подчеркнул Згурец.

Битва за Донбасс: Северодонецк

Российские войска сосредоточили усилия на захвате Донбасса. В Северодонецке и в одном из районов Врубовки продолжаются ожесточенные сражения. Россияне и дальше уничтожают населенные пункты региона, есть много пострадавших мирных жителей.

Кроме того, враг пытается наступать на направлении Изюм – Славянск. ВС РФ без успеха вели штурмовые действия на направлении Долгенькое – Краснополье.

По мнению британского аналитика Майкла Кларка, пауза из-за интенсивности боев на востоке неизбежна. Он отметил, что большие потери несут как россияне, так и украинцы.

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