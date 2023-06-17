Вопрос надо обсудить с теми, кто гарантировал выход украинских военных.

Дипломат Валерий Чалый завил, что судилище над защитниками Мариуполя, которое началось в российском Ростове, нужно обсуждать на всех международных площадках, поскольку речь идет о правах человека.

"У меня возникает вопрос, когда выводили пленных из Азовстали, говорили, что никаких судебных процессов не будет, что есть договоренное решение. Если это разрушение договоренностей, которые были гарантированы третьими сторонами, я смотрю на лица наших женщин, мужчин, они там как в концлагере. Это ужасная ситуация и вопиющее нарушение правил войны. Возвращать наших надо всеми возможными способами, подход - ждать конца войны неправильный", - сказал он эфире "Эспрессо".

По его словам, подобные действия являются нарушением Женевской конвенции и военным преступлением.

"Сейчас надо бить в набат. Это же военное преступление, по Женевской конвенции они не имеют никакого права с комбатантами так себя вести. Я в шоке от тех посредников, которые предлагали решения. Оно все закрыто, мы не знаем, о чем там договаривались, но видим результат. То, что делает Россия сейчас - или мы об этом не говорили, или сейчас надо поднимать этот вопрос с теми, кто гарантировал этот выход", - пояснил Чалый.

Суд над "азовцами" - что сообщалось

Россия захватила Мариуполь в 2022 году после трех месяцев боев, в результате которых город был почти полностью разрушен. Часть этого времени украинские бойцы отбивали атаки закрепившись на сталелитейном заводе "Азовсталь". В мае, находясь длительное время в окружении, им пришлось сдаться оккупационным войскам по договоренности между правительствами, чтобы сохранить жизнь украинцев.

По состоянию на 11 января в российском плену находилось около двух тысяч защитников с "Азовстали". Лишь часть бойцов Украина смогла вернуть во время обмена. Украинские власти сообщали, что Россия тормозит возвращение украинских военнопленных из полка "Азов".

На днях стало известно, что в России судят 22 защитников"Азовстали". Следствие страны-агрессора назвало наших бойцов "террористической группой", которая якобы причастна к попытке свержения оккупационной власти на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

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